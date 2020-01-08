رياضة | خطوة تفصل فالفيردي عن معادلة رقم جوارديولا التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل فالفيردي عن معادلة رقم جوارديولا التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على بعد خطوة من معادلة رقم الثنائي بيب جوارديولا وكرويف في السوبر الإسباني.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فالفيردي في حالة نجاحه في تحقيق بطولة السوبر الإسباني مع برشلونة سيعادل رقم جوارديولا وكرويف بالحصول على اللقب ثلاثة مرات.

واشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي حقق اللقب من قبل مرة مع برشلونة ومرة مع بيلباو وفي انتظار تحقيق الثلاثية خلال البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في نصف النهائي وفي حالة فوزه سيواجه الفائز من ريال مدريد وفالنسيا في المباراة النهائية يوم الأحد.