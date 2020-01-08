رياضة | محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من حصول اتحاد الكرة المصري على جائزة أفضل اتحاد محلي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ونشر صلاح صورة عبر الإستوري بحسابه على موقع "إنستجرام" لابنته مكة وهي تضحك وعلق عليها: "وجائزة أفضل اتحاد ذهبت إلى...".

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وتأتي سخرية محمد صلاح بسبب خلافاته مع الجبلاية والتي وصلت إلى تهديده بالاعتزال الدولي بسبب حقوق الرعاية بين الطرفين.

واستضافت الغردقة حفل جوائز الكاف للأفضل في عام 2019، وتوج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في القارة متفوقًا على صلاح والجزائري رياض محرز.