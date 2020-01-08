شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يفوز بجائرة أفضل لاعب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 8 يناير 2019، أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تتويج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، وقام بتسليمه النجم جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وتفوق محمد صلاح فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا على السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.

حصد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى جائزة جديدة تضاف إلى سلسلة الجوائز الفردية التى حصل عليها منذ انضمامه لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وكان محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للمرة الأولى فى مسيرته عام 2018 بعدما تفوق على ساديو مانى وأوباميانج.

وتواجد محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للمرشحين لحصد الجائزة للعام الثانى على التوالى أما ساديو مانى فتواجد فى القائمة النهائية للعام الثالث على التوالى بعدما حل ثالثًا فى 2016 وثانيًا فى 2017، ساعيًا لحصد الجائزة للمرة الأولى فى مسيرته، بينما تواجد أوباميانج للمرة الخامسة تواليًا ليعادل رقم الأسطورة الإيفوارية يايا توريه ونجم الوسط الغانى مايكل إيسيان.

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وسلطت الصحافة الإيطالية الضوء على تتويج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن محمد صلاح الذي كان مرشحًا بارزًا للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم، تمكن من حصد جائزة أفضل لاعب في افريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وتحدثت الصحيفة عن اختيار محمد صلاح في التشكيلة المثالية لقارة أفريقيا لعام 2018 بجانب ثنائي الدوري الإيطالي، مهدي بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادي يوفنتوس، وكاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال ونادي نابولي.

في حين عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، "محمد صلاح الأفضل في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي"، مشيرة إلى أن اللاعب المصري انضم إلى السنغالي حاجي ضيوف والكاميروني صامويل إيتو والايفواري يايا توريه في قائمة اللاعبين المتوجين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين متتاليتين

وحصد السنغالي الحاجي ضيوف جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عامي (2001، 2002)، الكاميروني صامويل إيتو (2003، 2004) والإيفواري يايا توريه (2011، 2012).