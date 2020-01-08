شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن مهاجم أفريقى من شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الاتحاد السكندرى عددًا من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة بأحد أندية الدوري التونسي أو المغربي للتعاقد مع أحدهم لسد الثغرة في الجانب الهجومى لسيد البلد خلال الميركاتو الشتوى الحالى بعد رحيل الغانى إيمانويل بناهينى للكوكب السعودى كبيع نهائى نظرًا لعدم اعتماد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى فى ظل تواجد الثلاثى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل اوكوى وخالد قمر وهو ما أضعف من مشاركة المهاجم الغانى فى التشكيلة .

فى الوقت نفسه فسخ مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عقد الليبى أحمد شلبى مدافع الفريق بالتراضى خلال الميركاتو الشتوى الحالى لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعب آخر فى ظل رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر لاستكمال مشوار زعيم الثغر الناجح بالدورى.

واختار طلعت يوسف 22 لاعبًا استعدادًا لمباراة إنبى وهم: عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل ومحمد أنور وإسلام جمال وويلسون ومحمود رزق وصبرى رحيل والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب ومروان عطية وأحمد حجى وهشام محمد وأحمد راشد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وأيمن غباشى ومحمد جدو وخالد قمر ورزاق سيسيه وإيمانويل أوكوى، بينما يغيب عن الفريق صبحى سليمان ونور السيد وخالد الغندور.

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وتأكد استمرار غياب نور السيد عن الفريق أمام إنبى حيث مازال اللاعب يعانى من مزق خفيف بالعضلة الضامة، بينما تأكد غياب خالد الغندور الذى يعانى من بعض الآلام فى أنكل القدم، كما نجح الجهاز الطبى فى تجهيز أحمد نبيل مانجا والعودة للتدريبات الجماعية.

فى الوقت نفسه طلب مسئولو الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مخاطبة الأندية بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى المدرجات، خاصة أن هناك مباريات يتواجد بها أعداد جماهيرية كبيرة وأخرى لا يوجد بها إلا مئات فقط وطلبوا ضرورة وضع عدد معين لجميع الأندية للتواجد فى المدرجات.

وتسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الإسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضرراً من التحكيم خلال هذه الجولة.