شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال يوجه رسالة لـ«ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس السنغالي ماكي صال، اللاعب ساديو ماني لتتويجه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بجائزة أفضل لاعب في القارة خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة، لإعلان جوائز الأفضل في إفريقيا خلال 2019.

واعتبر الرئيس السنغالي، في رسالة التهنئة التي بثتها الإذاعة السنغالية أن التتويج يعد إنجازًا رائعًا، مؤكدًا أن ماني يعد مثالاً يحتذى به لجميع الشباب.

وقال صال «أنا سعيد وفخور وأقدم تهانئي الحارة نيابة عن الشعب السنغالي لساديو ماني على الكرة الذهبية الأفريقية».

يذكر أن ساديو ماني تمكن- خلال عام 2019- من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما قاد منتخب السنغال إلى بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت مصر، حيث حصل منتخب أسود التيرانجا على المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام منتخب الجزائر.

ويعد هذا التتويج الأول لساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث سبق له احتلال المركز الثاني مرتين عامي 2017 و2018، إذ حصد الجائزة في العامين النجم المصري محمد صلاح، فيما تُعد هذه المرة الثالثة التي يتوج بالجائزة لاعب سنغالي، وذلك بعدما حصد اللاعب الحاج ضيوف اللقب مرتين عامي 2001 و2002.