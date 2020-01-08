شكرا لقرائتكم الاهلي يرهن حسم صفقة فراس الشواط بعدة امور .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر إدارة النادي الأهلي حسم عدد من الأمور، قبل إرسال عرض رسمي لنادي الصفاقسي لشراء فراس الشواط مهاجم الفريق التونسي، والمتألق بشدة بقميص ناديه هذا الموسم، كما نجح في قيادة فريقه الموسم الماضى للوصول إلى الدور نصف النهائى للنسخة الماضية من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية قبل أن يودع المسابقة أمام نهضة بركان، ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية منها الأهلي الذي يبحث عن مهاجم سوبر.

ولم تفقد إدارة الأهلي الأمل في إتمام صفقة النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري، والذي يعد الخيار الأول للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حتى هذه اللحظة، إلا أن تغيير مدرب الفريق يحول حتى هذه اللحظة أمام استقدامه لتمسكه الشديد بخدماته، في الوقت الذي سترسل إدارة الأهلي عرض شراء الشواط بمجرد فشل مفاوضت ايليكي رسمياً.

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وكلفت إدارة الأهلي أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإجراء جولة أخيرة خلال اليومين القادمين من المفاوضات مع نادي لوزيرين لإتمام التعاقد مع إيليكي، الذي قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بترشيحه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ووافق الأهلي على رفع المقابل المالي من أجل إتمام الصفقة على الرغم من تمسك إدارة النادي السويسري بخدمات اللاعب، بعد أن قام النادي بتعيين مدير فني جديد أعلن رغبته في استمراره بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وكشف مسئولو الاهلي أنه في حالة عدم إتمام الصفقة نتيجة تمسك لوزيرين ببقاء إيليكي فسوف تتجه مفاوضات الأهلي نحو التعاقد مع فراس الشواط مهاجم فريق الصفاقسي التونسي الذي ظهر بصورة مميزة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه يجيد استغلال الفرص أمام المرمى، فضلا عن صغر سنه وما يتمتع به من قدرات هجومية كبيرة.

ويزاحم الأهلي في مفاوضات ضم الشواط عدداً من الأندية منها الحزم السعودى والذي أرسل عرضاً رسمياً لشراء الشواط، إلا أن رغبة الصفاقسي في الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي والذي ترغب الإدارة الحمراء في إعارته لإفساح المجال أمام التعاقد مه أجنبي جديد، قد يقرب وجهات النظر بين الطرفيين ويحسم وجهة الشواط نحو القلعة الحمراء.