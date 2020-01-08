شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى اتصالات من أندية الدوري لتخفيف العقوبات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اتصالات عديدة من أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية من أجل تخفيف العقوبات المالية التي يتم تحديدها من قبل لجنتي المسابقات والانضباط في ظل الازمات المالية التي تعاني منها العديد من الاندية الي جانب ان الغرامات التي توقع سواء علي اللاعبين او الاجهزة الفنية او الادارية تتحملعا الاندية وليس افراد المنظومة وهو ما يزيد من الاعباء عليهم.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ن مؤخرا منع سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي وما صدر منه من إساءة إلى لجنة الحكام طبقا للتصريحات التي أدلى بها في هذا الشأن.

كما قررت تغريم النادي الإسماعيلي 50 ألف جنيه لما بدر من جمهوره من تعدي على طاقم حكام المباراة نفسها ، وتوبيخ أدهم السلحدار المدير الفني للفريق لما بدر منه وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار تلك المخالفة الواردة في تقريري حكم ومراقب المباراة، فيما قررت اللجنة إيقاف رامي صبري منصور لاعب إنبي مباراة واحدة لما بدر منه من سلوك رياضي مشين.

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وبعد الإطلاع على تقرير حكم مباراة سماد طلخا مع مركز شباب شها في القسم الرابع قررت اللجنة منع رضا أحمد محي الدين عضو مجلس إدارة نادي سماد طلخا من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر.

كما قررت منع أحمد أبو شعيشع حكم الدرجة الأولى بفرع مطروح من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر بعد الإطلاع على الشكوى المقدمة من حكم الدرجة الأولى أحمد العباسي من منطقة كفر الشيخ وما تضمنته من أحداث في مباراة غزل كفر الدوار مع مركز شباب كوم حمادة بالقسم الثالث .

من ناحية أخرى ، طلب عدد كبير من الاندية تخفيض نسبة الـ3 % التي يفرضها اتحاد الكرة وتحديدا لجنة شئون اللاعبين علي نسبة العقد المبرم بين النادي واللاعب خاصة ان هذه النسبة يتحملها في معظم الاخيان النادي وجزء بسيط يتحمله اللاعب مما يتسبب في ازمة مالية للاندية في ظل ضعف الموارد مؤخرا وعدم انتظام تواجد الجماهير في المدرجات ووعد مسئولو الجبلاية الاندية بدراسة الامر والبت فيه ولكن صعوبة تطبيق هذا القرار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي بدات منذ أكثر من أسبوع.