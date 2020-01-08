تعليق غريب من محمد صلاح بعد فوز ساديو ماني بجائزة «الأفضل» في إفريقيا عام 2019

في أول تعليق له عقب فوز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، نشر النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

ونشر صلاح صورة لإبنته مكة معلقاً عليها بالقول: "وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى..".

وتوّج مساء أمس، الثلاثاء، السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

وتواجد ماني في القائمة النهائية في النسخ الثلاث الأخيرة من الجائزة، حيث حصل على المركز الثالث عامي 2016 و2017، وحل وصيفاً في العام الماضي خلف محمد صلاح.

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وبرفقة صلاح، نجح ماني في قيادة ليفرول لتحقيق ثلاثة ألقاب العام الماضي، وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وفي بداية الموسم الجاري 2019-2020، واصل ماني تألقه حيث سجل هدفين في مباراة كأس السوبر الأوروبي ليقود ليفربول للفوز على تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الإضافي.

وفى كأس العالم للأندية، صنع ماني هدف الفوز لزميله روبرتو فيرمينو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية ضد فلامنجو.

وقاد مانى منتخب بلاده السنغال للحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، وإحتلال المركز الرابع في سباق تتويج بجائزة "الكرة الذهبية" متفوقاً على محمد صلاح.

وسجل مانى هدفين مع السنغال في مرحلة المجموعات بأمم أفريقيا 2019، في الفوز على كينيا 3-0، وفي دور الـ 16 سجل الهدف الوحيد للفوز على أوغندا.

وجاءت أرقام ساديو ماني على مدار الموسم الحالى من خلال مشاركته فى 61 مباراة وأحرز 34 هدفا مع ناديه الإنجليزى ومنتخب بلاده وساهم فى صناعة 15 هدفا لزملائه.