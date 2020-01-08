شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد القوة الضاربة أمام زيسكو وتجهيز حازم إمام بـ"المسكنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق في مباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر إقامتها الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يحتل فيها الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة.

وقرر كارتيرون الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي مرة أخرى عقب إراحته في مباراة طنطا بالجولة الـ 12 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0 ، علي أن يكون محمد عواد على مقاعد البدلاء، فيما يعود أيضًا كل من محمود علاء في قلب الدفاع ومصطفي محمد في مركز المهاجم الصريح بدلاً من عمر السعيد، وبهذا يكون كارتيرون قد حقق الهدف المرجو من خلال إراحة النجوم الأساسيين في مباراة طنطا والاستعانة بهم بكامل لياقتهم الفنية والذهنية في مباراة زيسكو التي تعتبر هي الأهم للفريق في الوقت الراهن.

في نفس السياق، يسابق الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة الزمن لتجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق للمشاركة في مباراة زيسكو، خاصة ان الفريق يعاني من ازمة في الجبهة اليمني بعد هروب حمدي النقاز وأصبح لا يوجد بديل لحازم إمام الذي يغيب عن مباريات الفريق الثلاثة الأخيرة أمام أسوان وطنطا بالدوري وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا للإصابة بشد في السمانة.

وفي حالة عدم اكتمال شفاء حازم إمام قبل المباراة فإن الجهاز الفني يدرس منحه مسكنات للمشاركة في المباراة، لأن المدير الفني يخشي من أخطاء محمد عبد الغني مدافع الفريق الذي يتم توظيفه في مركز الظهير الأيمن.