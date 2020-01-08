شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى ينتظم فى مران الأهلى اليوم بزيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بدءًا من اليوم، الأربعاء، وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن إكرامي بدأ في التعافي من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزًا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقًا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويخوض الأهلي أول مران اليوم بزيمبابوي ويشارك فيه شريف إكرامي بعد غيابه عن التدريبات والمباريات الماضية للإصابة في السمّانة.

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من ناحية أخرى، دافع شريف إكرامي عن النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بعد اعتذار الأخير عن حضور حفل تتويج أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019.

وكتب إكرامى عدة تغريدات قائلاً: "عدم حضور نجم عالمى حفل لن يتم تتويجه فيه حتى لو مقام فى بلده هو أمر كروى بحت ليس له أى أبعاد أخرى حدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشرى طبيعى على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه، فاستضافة مصر للحفل يجعل شىء من العتاب مقبول ولكن الهجوم الشديد على اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره ومزايدات على دعم بلده شىء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول".

وأضاف إكرامي: "لاعب الكرة مهما علا شأنه ونجوميته في النهاية هو بشر لا يمكن أن يتحلى بالمثالية دائمًا فظهور صلاح في الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية التي لا يمكن أن تكون ميزاناً للحكم مع العلم إني تمنيت حضوره تفادياً لهذا اللغط الذي أخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم".