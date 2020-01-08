رياضة | رغم غيابه عن جوائز الأفضل في أفريقيا.. محرز يفوز بأفضل هدف في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم غيابه عن جوائز الأفضل في أفريقيا.. محرز يفوز بأفضل هدف في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي جائزة أفضل هدف في أفريقيا عام 2019، وذلك عن هدفه في مرمى نيجيريا في الدور قبل النهائي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019، والتي أقيمت على الأراضي المصرية.

وتمكن محرز من تسجيل هدفه في شباك نيجيريا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وغاب رياض محرز عن حفل الأفضل في إفريقيا ٢٠١٩ الذي أقيم في مدينة الغردقة. وجاء غياب محرز بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور قبل النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث رفض الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي السماح للنجم بالذهاب للحفل.

ونافس كلا من محرز ومحمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا السنغالي ساديو ماني قائد المنتخب السنغالي ومنتخب ليفربول الذي توج بالجائزة.