رياضة | ريال مدريد يميل لمتديد عقد راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يميل لمتديد عقد راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يميل لتمديد تعاقد قائد الفريق وقائد منتخب إسبانيا سيرجيو راموس في الفترة القادمة.

وأشار البرنامج الشهير " الشيرنتيجو" أن إدارة ريال مدريد تميل لتمديد تعاقد راموس، لمدة عامين إضافيين.

وينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد في صيف عام 2021، وتسعى إدارة الفريق لتمديد تعاقده، لينتهي في صيف 2023.

Advertisements

وتريد إدارة ريال مدريد الإبقاء على المدافع المخضرم، حتي الإعتزال، لا سيما وأنه أحد أهم ركائز الفريق طيلة السنوات الماضية.

وإنضم راموس لريال مدريد في عام 2004 قادماً من فريق أشبيلية، وحصد طيلة مسيرته على 20 لقباً مع النادي الملكي، بواقع 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، والعديد من بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما حصد لقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا، بالإضافة للقبي يورو 2008 و 2012.

وشهدت علاقة راموس بعض التذبذب مع ريال مدريد، لا سيما عام 2013 أثناء تواجد جوزيه مورينيو مع الميرنيجي، حيث كان على أعتاب الرحيل نحو مانشستر يونايتد الإنجليزي.