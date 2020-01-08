رياضة | نجم فرنسا لا يخشي إنتقال نيمار إلي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فرنسا لا يخشي إنتقال نيمار إلي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني ليس منزعجًا من تجاه إدارة النادي الكتالوني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف البرسا بالموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" عن 3 أسباب تجعل "جريزمان" لا يعارض عودة "نيمار" لبرشلونة :

- تقدم سن ميسي وسواريز:

لا ينزعج الفرنسي جريزمان من إمكانية عودة نيمار لبرشلونة، رغم أن ذلك قد يؤثر على فرص مشاركته مع الفريق الكتالوني، ويتعامل المهاجم الفرنسي مع الأمر بشكل عادي دون قلق أو استياء، خاصة وأنه يدرك تمامًا أن مستقبله مضمون مع البرسا في ظل تقدم ميسي وسواريز في العمر، ووقتها سيكون واحد من العناصر الرئيسية التي ستقود الفريق الاسباني.

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- علاقته الجيدة مع نيمار:

من الأسباب التي تجعل "جريزمان" غير منزعج من صفقة البرازيلي نيمار، هو العلاقة الجيدة التي تربطه بلاعب باريس سان جيرمان، حيث تقابل الثنائي في عدة مباريات سابقةواشاد ببعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي،وهناك أصدقاء مشتركين بينهما.

- مشروع برشلونة الجديد:

يدرك الفرنسي جريزمان ومعه البرازيلي نيمار سيكونا جزءًا رئيسيًا في مشروع نادي برشلونة الجديد للحفاظ على القمة والاستحواذ على البطولات خلال السنوات المقبلة، وخاصة في الفترة ما بعد حقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي.