شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد " بيليه" من معسكر المنتخب الأولمبي في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا ، استبعاد مهاجم شباب الأهلي محمد جمعة عيد " الملقب بـ" بيليه" من معسكر المنتخب الحالي في فيتنام اثر تعرضه للإصابة خلال المباراة الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب أمام فريق موانغتونغ يونايتد التايلاند استعدادا التدريبات الأخيرة للمنتخب الذي يستعد لخوض مبارياته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستنطلق هناك اعتبارا من اليوم الأربعاء ، إذ سيلعب المنتخب الأولمبي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبه منتخبا فيتنام وكوريا الشمالية والاردن.
وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي" أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد جمعة أثبتت إصابته في الركبة وحاجته للعلاج والراحة.
ويعد محمد جمعة الذي عاد الى الدولة أمس الثلاثاء أحد الأوراق المهمة في خط هجوم المنتخب، إذ كان الجهاز الفني يعول كثيرا عليه في تعزيز صفوف المنتخب في كأس آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | استبعاد " بيليه" من معسكر المنتخب الأولمبي في فيتنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.