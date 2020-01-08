الامارات | استبعاد " بيليه" من معسكر المنتخب الأولمبي في فيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد " بيليه" من معسكر المنتخب الأولمبي في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا ، استبعاد مهاجم شباب الأهلي محمد جمعة عيد " الملقب بـ" بيليه" من معسكر المنتخب الحالي في فيتنام اثر تعرضه للإصابة خلال المباراة الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب أمام فريق موانغتونغ يونايتد التايلاند استعدادا التدريبات الأخيرة للمنتخب الذي يستعد لخوض مبارياته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستنطلق هناك اعتبارا من اليوم الأربعاء ، إذ سيلعب المنتخب الأولمبي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبه منتخبا فيتنام وكوريا الشمالية والاردن.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي" أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد جمعة أثبتت إصابته في الركبة وحاجته للعلاج والراحة.

ويعد محمد جمعة الذي عاد الى الدولة أمس الثلاثاء أحد الأوراق المهمة في خط هجوم المنتخب، إذ كان الجهاز الفني يعول كثيرا عليه في تعزيز صفوف المنتخب في كأس آسيا.