الامارات | منتخب الإمارات الأولمبي جاهز لمنازلة فيتنام في الطريق الى أولمبياد طوكيو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات الأولمبي جاهز لمنازلة فيتنام في الطريق الى أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى مدينة بوريرام التايلاندية مساء اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم قادمة من العاصمة بانكوك استعداداً لخوض مباريات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستنطلق اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، إذ سيواجه المنتخب الأولمبي نظيره منتخب فيتنام في افتتاح مباريات المجموعة وذلك على استاد بوريرام الدولي، علما أن صاحب المركز الأول في هذه البطولة ووصيفه وكذلك صاحب المركز الثالث سيتأهلون مباشرة الى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020 .
وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي أن المنتخب أدى اليوم أولى حصصه التدريبية في مدينة بوريرام على أحد الملاعب الفرعية تحت قيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة 26 لاعباً .
وشهدت تدريبات منتخبنا اليوم حضوراً إعلامياً لافتاً من مختلف وسائل الإعلام الآسيوية خاصة الفيتنامية التي حرصت على إجراء مقابلات مع أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب حول آخر استعدادات المنتخب للمباراة الأولى.
من جهتها عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم اجتماعاً ترحيبياً لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين وذلك في مقر إقامة البعثة في مدينة بوريرام بحضور المنسق العام لمنتخبات المجموعة الرابعة جينهو يو الذي رحب بأعضاء البعثة متمنياً لهم التوفيق في البطولة.
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