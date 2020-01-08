شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من أبوتريكة لـ«صلاح وماني ومحرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، مؤكدًا أنه يستحق الفوز بالجائزة. وتفوق ساديو ماني على الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا في حفل أقيم بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر. وقال أبوتريكة في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد وسيتي بكأس كاراباو: «جائزة مستحقة بكل تأكيد لساديو ماني، لقد قدم موسم استثنائي مع ليفربول ومنتخب بلاده».وأضاف: «هارد لك للثنائي العربي صلاح ومحرز، أتمنى أن يواصلا العمل في الفترة المقبلة من أجل حصد الجائزة في المستقبل».

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