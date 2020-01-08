عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محرز يعتذر لماني ويعد بمنافسته على جائزة أفضل لاعب أفريقي

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وجّه الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة اعتذار للسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تخلفه عن حضور حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019، والتي أقيمت بمدينة الغردقة المصرية مساء الثلاثاء.



وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 متفوقا على محرز والمصري محمد صلاح زميله في صفوف "الريدز"، ليحصد الجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

وحصل ماني على 477 صوتا، ثم صلاح في المركز الثاني برصيد 325 صوتا، يليهما رياض محرز في المركز الثالث برصيد 267 صوتا.

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وغرد محرز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ ساديو ماني على هذه الجائزة فهي مستحقة".

وأتم: "أعتذر عن عدم حضور الحفل فكان علي بدء تسجيل الأهداف من أجل جائزة عام 2020، أراك في العام المقبل".

وتخلف محرز عن حضوره حفل الأفضل في أفريقيا بسبب تزامن الحفل مع لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، الذي انتهى بفوز الفريق السماوي 3-1، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسجل محرز هدفا في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر"، في ذهاب نصف النهائي ليقترب فريقه من التأهل للنهائي.

يذكر أن محرز حصد جائزة أفضل هدف أفريقي لعام 2019، بفضل الهدف الذي سجله ضد نيجيريا بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة، كما وجد في تشكيلة منتخب أفريقيا لعام 2019.