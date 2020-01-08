شكرا لقرائتكم كارتيرون يدفع بتشكيل الزمالك الأساسي في مباراة زيسكو يونايتد الزامبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم ، علي الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق في مباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر اقامتها الجمعة المقبل في اطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يحتل فيها الزمالك المركز الثاني في المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل ليكون قاب قوسين أو ادني للتأهل الي دور الـ 8 للبطولة.

وقرر كارتيرون الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي مرة أخرى عقب اراحته في مباراة طنطا بالجولة الـ 12 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0 ، علي ان يكون محمد عواد علي مقاعد البدلاء، فيما يعود أيضا كل من محمود علاء في قلب الدفاع ومصطفي محمد في مركز المهاجم الصريح بدلا من عمر السعيد، وبهذا يكون كارتيرون قد حقق الهدف المرجو من خلال اراحة النجوم الأساسيين في مباراة طنطا والاستعانة بهم بكامل لياقتهم الفنية والذهنية في مباراة زيسكو التي تعتبر هي الأهم للفريق في الوقت الراهن.

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في نفس السياق، يسابق الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة الزمن لتجهيز حازم امام الظهير الأيمن للفريق للمشاركة في مباراة زيسكو ، خاصة ان الفريق يعاني من ازمة في الجبهة اليمني بعد هروب حمدي النقاز واصبح لا يوجد بديل لحازم امام الذي يغيب عن مباريات الفريق الثلاثة الأخيرة امام اسوان وطنطا بالدوري وزيسكو في دوري ابطال افريقيا للإصابة بشد في السمانة.

وفي حالة عدم اكتمال شفاء حازم امام قبل المباراة فان الجهاز الفني يدرس منحه مسكنات للمشاركة في المباراة، لان المدير الفني يخشي من أخطاء محمد عبد الغني مدافع الفريق الذي يتم توظيفه في مركز الظهير الأيمن.