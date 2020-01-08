شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة أمام الكاميرون فى تصفيات طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأربعاء، منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول نظيره الكاميرونى فى إطار ثالث مواجهاته بتصفيات أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث خسر منتخب سيدات الطائرة فى أولى مواجهاته الأحد من نظيره الكينى بنتيجة 3 / 1، قبل أن يلتقى نجيريا أمس وأخيرًا بتسوانا غدًا.

تضم قائمة المنتخب فى هذه التصفيات كلاً من اللاعبات نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو ويعاونه المدرب أحمد فتحى.

ويسعى منتخب سيدات مصر تحقيق الفوز من أجل الرغبة فى عدم خسارة أى نقطة لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة أمام كينيا من أجل تعويض النقاط للزحف إلى خطف تذكرة الأولمبياد.

غادرت بعثة سيدات الطائرة إلى الكاميرون فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث ترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة.

Advertisements

وبدأ منتخب الرجال التصفيات بمواجهة الجزائر أمس حيث تقام على أرضه بإستاد القاهرة وسط جماهيره، حيث يسعى بقوة منتخب الرجال إلى تحقيق هدف التأهل إلى الأولمبياد بعد سلسلة اخفاقات فى عام 2019 الماضى بخسارة أفريقيا وعدم حصد ذهبة دورة الألعاب الأفريقية والحصول على المركز العاشر بكأس العالم باليابان.

ومن المنتظر أن تشهد تصفيات الرجال حضور جماهيرى عبر تذكرتى التى أعلنت عن توحيد سعر التذاكر بـ 25 جنيهًا بالاتفاق مع مسئولي الأتحاد من أجل مؤازرة اللاعبين.

خاض منتخب السيدات معسكرًا مغلقًا فى البرازيل مؤخرًا، إلا أنه كان من المفترض أن يدخل فى معسكر آخر بسلوفينيا قبل إلغائه.