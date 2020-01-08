شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يطلب تدعيم وسط الاتحاد خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري ضرورة التعاقد مع مدافع وسط مدافع للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق في هذا المركز بداية من هشام محمد مرورًا بنور السيد وأحمد نبيل وهو ما أدى لتغيير مراكز بعض اللاعبين والاستعانة بأحد صناع اللعب من أجل التغلب على تلك الأزمة في لقاء المقاولون العرب بالدورى وهو ما كلف الفريق الهزيمة بهدف مقابل لا شىء بسبب عدم وجود لاعبين مدافعين فى منطقة وسط الملعب.

يبحث الاتحاد السكندرى عددًا من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة بأحد أندية الدورى التونسى أو المغربي للتعاقد مع أحدهم لسد الثغرة فى الجانب الهجومى لسيد البلد خلال الميركاتو الشتوى الحالى بعد رحيل الغانى إيمانويل بناهينى للكوكب السعودى كبيع نهائى نظرًا لعدم اعتماد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى فى ظل تواجد الثلاثى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أوكوى وخالد قمر وهو ما أضعف من مشاركة المهاجم الغانى فى التشكيلة.

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فى الوقت نفسه فسخ مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عقد الليبى أحمد شلبى مدافع الفريق بالتراضى خلال الميركاتو الشتوى الحالى لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعب آخر فى ظل رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر لاستكمال مشوار زعيم الثغر الناجح بالدورى.

وتأكد استمرار غياب نور السيد عن الفريق أمام إنبى حيث مازال اللاعب يعانى من مزق خفيف بالعضلة الضامة، بينما تأكد غياب خالد الغندور الذى يعانى من بعض الآلام فى أنكل القدم، كما نجح الجهاز الطبى فى تجهيز أحمد نبيل مانجا والعودة للتدريبات الجماعية.

فى الوقت نفسه طلب مسئولو الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مخاطبة الأندية بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى المدرجات، خاصة أن هناك مباريات يتواجد بها أعداد جماهيرية كبيرة وأخرى لا يوجد بها إلا مئات فقط وطلبوا ضرورة وضع عدد معين لجميع الأندية للتواجد فى المدرجات.