صلاح يهنئ ماني بكلمتين.. ويثير الجدل بـ"صورة ابنته مكة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صلاح يهنئ ماني بكلمتين.. ويثير الجدل بـصورة ابنته مكة

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

هنأ النجم المصري محمد صلاح زميله في ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، بعد تتويج الأخير بلقب أفضل لاعب إفريقي، الثلاثاء.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فوز ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وقيادة السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وجاء الإعلان عن الجوائز في حفل أقيم بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، لم يحضره صلاح أو الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، اللذين كانا مرشحين مع ماني لنيل الجائزة.

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وفي قصة على حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر صلاح صورة ماني مصحوبة بتعليق: "مبارك يا أخي".

لكن في قصة أخرى على الموقع ذاته، أثار صلاح الجدل بصورة لابنته مكة، مع تعليق يقول: "وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى ..."، دون أن يكمل.

وكان الكاف، منح الاتحاد المصري جائزة أفضل اتحاد في إفريقيا خلال العام المنقضي.

وأثارت الصورة والتعليق التكهنات بأن صلاح يبدو غير راض عن منح الجائزة للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ماض سيئ بين لاعب منتخب "الفراعنة" والاتحاد.

وثارت أكثر من أزمة بين صلاح واتحاد الكرة المصري، أبرزها قبل وأثناء مشاركة المنتخب في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث قال لاعب روما الإيطالي سابقا إنه لم يشعر بالخصوصية في معسكر "الفراعنة".