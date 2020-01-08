شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تناقش عدد من العروض المقدمة لنجوم الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط بالأهلي العروض التي تلقاها عدداً من نجوم الفريق ومنهم صلاح محسن المطلوب في سموحة وانبي، وعمار حمدي الذي تلقى عروضاً من اندية الاتحاد السكندري وسموحة، خاصة بعد خروجهما من حساب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وعدم اعتماده عليهما في مباريات الفريق منذ توليه المسئولية وتبحث لجنة التخطيط عدة أمور خاصة بصفقات الاهلي خلال الفترة المقبلة.

لجنة الكرة بالنادى الأهلى كانت قد أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتي في مقدمتها سموحة وإنبي ، وترى لجنة الكرة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أن صلاح محسن يستحق أن يحصل على فرصة أكبر خاصة وأنه لم يشارك كثيراً مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذى تولي تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي ، وتؤكد اللجنة أنه من الأفضل أن يتم الإستغناء عن أحد مهاجمي الفريق الأخرين وبالأخص مروان محسن ، بإعتبار أن صلاح محسن أفضل منهما لو حصل على فرصة وتم دعمه جيداً من خلال المشاركة المُستمرة .

وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة في مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسري الذى سبق وألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسري مؤخراً لأدارة الاهلي حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب في الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي.