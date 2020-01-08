شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطالب ادارة الاتحاد السكندري بضم مدافع جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندري ضرورة التعاقد مع مدافع وسط مدافع للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بعد الإصابات الكثيرة التى ضربت الفريق فى هذا المركز بداية من هشام محمد مرورا بنور السيد وأحمد نبيل وهو ما أدى لتغيير مراكز بعض اللاعبين والإستعانة بأحد صناع اللعب من أجل التغلب على تلك الأزمة فى لقاء المقاولون العرب بالدورى وهو ما كلف الفريق الهزيمة بهدف مقابل للاشئ بسبب عدم وجود لاعبين مدافعين فى منطقة وسط الملعب .

يبحث الإتحاد السكندرى عدد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة بإحدى أندية الدورى التونسى او المغربي للتعاقد مع احدهم لسد الثغرة فى الجانب الهجومى لسيد البلد خلال الميركاتو الشتوى الحالى بعد رحيل الغانى إيمانويل بناهينى للكوكب السعودى كبيع نهائى نظرا لعدم اعتماد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى فى ظل تواجد الثلاثى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل اوكوى وخالد قمر وهو ما أضعف من مشاركة المهاجم الغانى فى التشكيلة .

فى الوقت نفسه فسخ مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عقد الليبى أحمد شلبى مدافع الفريق بالتراضى خلال الميركاتو الشتوى الحالى لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعب آخر فى ظل رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر لاستكمال مشوار زعيم الثغر الناجح بالدورى.

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وتأكد استمرار غياب نور السيد عن الفريق أمام إنبى حيث مازال اللاعب يعانى من مزق خفيف بالعضلة الضامة، بينما تأكد غياب خالد الغندور الذى يعانى من بعض الآلام فى أنكل القدم، كما نجح الجهاز الطبى فى تجهيز أحمد نبيل مانجا والعودة للتدريبات الجماعية.

فى الوقت نفسه طلب مسئولو الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مخاطبة الأندية بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى المدرجات، خاصة أن هناك مباريات يتواجد بها أعداد جماهيرية كبيرة وأخرى لا يوجد بها إلا مئات فقط وطلبوا ضرورة وضع عدد معين لجميع الأندية للتواجد فى المدرجات.