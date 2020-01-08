شكرا لقرائتكم سموحة يصطدم مع وادي دجلة بعقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج سموحة نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان تلقى كل منهما خسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث خسر الفريق السكندرى من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما سقط الفريق الدجلاوى أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة لم يحقق الفوز سوى فى لقاء وحيد وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

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وطالب العميد حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بتصحيح المسار بعد الاداء المتراجع الذى كلف الفريق نقاط مباراة المصرى بعدما كان متقدماً بهدف ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام وادى دجلة مكون من : "الهانى سليمان.محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح ، حسام حسن، رونالد وانجا".

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بإيقاف مسلسل الهزائم فى محاولة للهروب من قاع جدول الدوري والهروب من الإقالة حيث أن الفوز يضمن للمدرب اليوناني البقاء ولو بشكل مؤقت مع الفريق الدجلاوي، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام سموحة مكون من : "محمد عبد المنصف ، رجب عمران، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى، أحمد بيكهام ، أحمد سعيد، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش ،عبد الكبير الوادى، رفيق كابو".