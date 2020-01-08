شكرا لقرائتكم شريف اكرامي ينتظم في تدريبات الاهلى الجماعية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بدءا من اليوم ،الأربعاء، وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن إكرامي بدأ في التعافي من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويخوض الاهلي أول مران اليوم بزيمبابوي ويشارك فيه شريف اكرامي بعد غيابه عن التدريبات والمباريات الماضية للأصابة في السمّانة.

من ناحية أخرى ، دافع شريف إكرامي عن النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، بعد اعتذار الاخير عن حضور حفل تتويج أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019.

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وكتب إكرامى عدة تغريدات قائلاً: "عدم حضور نجم عالمى حفل لن يتم تتويجه فيه حتى لو مقام فى بلده هو أمر كروى بحت ليس له أى أبعاد أخرى حدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشرى طبيعى على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه، فاستضافة مصر للحفل يجعل شىء من العتاب مقبول ولكن الهجوم الشديد على اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره ومزايدات على دعم بلده شىء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول".

وأضاف إكرامى "لاعب الكره مهما علا شأنه ونجوميته فى النهاية هو بشر لا يمكن أن يتحلى بالمثالية دائما فظهور صلاح فى الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية التى لا يمكن أن تكون ميزاناً للحكم مع العلم إنى تمنيت حضوره تفادياً لهذا اللغط الذى أخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم".