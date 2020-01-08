شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تناقش عروض الإعارة لـ"عمار حمدي وصلاح محسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط بالأهلي العروض التي تلقاها عدد من نجوم الفريق ومنهم صلاح محسن المطلوب في سموحة وإنبي، وعمار حمدي الذي تلقى عروضًا من أندية الاتحاد السكندري وسموحة، خاصة بعد خروجهما من حساب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وعدم اعتماده عليهما في مباريات الفريق منذ توليه المسئولية وتبحث لجنة التخطيط عدة أمور خاصة بصفقات الأهلي خلال الفترة المقبلة.

لجنة الكرة بالنادى الأهلى كانت قد أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتي في مقدمتها سموحة وإنبي، وترى لجنة الكرة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أن صلاح محسن يستحق أن يحصل على فرصة أكبر خاصة أنه لم يشارك كثيرًا مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذى تولي تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي ، وتؤكد اللجنة أنه من الأفضل أن يتم الاستغناء عن أحد مهاجمي الفريق الأخرين وبالأخص مروان محسن، باعتبار أن صلاح محسن أفضل منهما لو حصل على فرصة وتم دعمه جيدًا من خلال المشاركة المُستمرة .

وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة في مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسري الذى سبق وألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسري مؤخرًا لإدارة الأهلي حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب في الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي.