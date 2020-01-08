شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لتصحيح المسار أمام إنبى فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف إنبى نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل الإيجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فيما خسر زعيم الثغر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد .

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

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وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات أمام منافس قوى يعيش أزهى عصوره الكروية، ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام زعيم الثغر مكون من: "محمود جاد، خط الدفاع: على فوزي، أسامة جلال، رامي صبري وكريم فؤاد، خط الوسط: عبد الرحمن عامر، أحمد العجوز، محمد رزق، محمود غالي، الهجوم: محمد بسيوني ومحمود قاعود".

فى المقابل شدد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة من ذئاب الجبل للعودة لوصافة المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام إنبى مكون من: "عماد السيد - أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم - مروان عطيه – هشام محمد – خالد الغندور – احمد رفعت - خالد قمر – رزاق سيسيه".