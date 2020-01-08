شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صورة ديانج.. تعرف على الأكلات المعشوقة للمحترفين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، أشهر الأكلات المصرية "فول وطعمية" وذلك بعد فوز المارد الأحمر على نادى مصر بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر ديانج صورته عبر ستورى الانستجرام، أثناء تناول "الفول والطعمية" معلقًا عليها: "أليو ديانج في مهمة مع الأكل المصرى"

وقد أعاد ديانج للأذهان ذكريات اللاعبين الأفارقة مع الاكلات المصرية الشعبية والتي ارتبط عدد من المحترفون بذكريات جميله معها ، بل وهناك البعض الذى عاد لمصر بعد الإعتزال لتناول تلك الوجبات من جديد .. نستعرضهم في التقرير التالي:-

سيف الجزيرى

مهاجم المقاولون العرب واحد هدافيه فى الموسم الحالى ، اشتهر عنه عشقه للمشويات وخاصة الكباب المصرى المعروف بطريقته الخاصة ، حيث يشتهى المهاجم التونسى أكل اللحوم المصرية الخالصة فى المحلات المعروفة بصحبة عدد من أصدقائه .

بابا أركو

زعيم اللاعبين الأفارقة بالدورى المصرى والذى حصل على لقب هداف الدورى فيما قبل ، اشتهر عنه عشقه للمحاشى والملوخية المصرية بعدما ضرب العديد من الصداقات مع اللاعبين المصريين على رأسهم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة الحالى ومثل معه أفضل ثنائيات الكرة المصرية فى العصر الحديث عندما كانا اللاعبان يمثلان الخط الهجومى لطلائع الجيش .

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أحمد فيلكس

مهاجم الأهلى الأسبق فى حقبة التسعينيات ، مثل ثنائيا مرعبا مع حسام حسن داخل القلعة الحمراء وأصبح يرتبط بصداقات عديدة مع عدد من لاعبى وجماهير الأهلى .

اكد فيلك سفى اكثر من مناسبة عشقه الشديد لأكل الكشرى والفول والطعمية كاحد أفضل الاكلات الشعبية فى مصر خاصة خلال شهر رمضان والتى يتفنن فيها المصريون فى عمل الفول والطعمية لتناوله أثناء وجبة السحور .

على معلول

بينما يؤكد التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى أنه يعشق اكلة العكاوى فى مصر بصحبة زوجته وأنه دائما ما يذهب إلى بعض الأماكن ليأكلها على فترات .

أجاى

مهاجم النادى الأهلى من اكثر اللاعبين العاشق للاكل المصرى ويقول عنه أنه أكل لذيذ جدا ومن اكثر الاكلات التى يعشها اجاى هى الفول والطعمية .