كاف يكشف.. مَن صوت لصلاح وكيف فاز ماني بالأفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن آلية التصويت في جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، ومن قام بالتصويت وكيف تم توزيع الأصوات.

ونجح السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول في التفوق على محمد صلاح لاعب ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي وفاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

طريقة التصويت

وفقا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فقد تم تحديد 4 فئات للتصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وقام بالتصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا أعضاء اللجنة الفنية والتطوير بـ"كاف"، ولجنة خبراء الإعلام، ومجموعة من أساطير الكرة الأفريقية.

وكان يحق لكل شخص اختيار 5 لاعبين من بين 30 لاعبا تم اختيارهم للتنافس على الجائزة، حيث يحصل الأول على 5 نقاط، و4 نقاط للاختيار الثاني، و3 نقاط للثالث، ونقطتين للرابع، ونقطة للخامس.

الخطوة الثانية في التصويت، كانت منح المدير الفني وقائد المنتخب في كل دولة أفريقية حق لمنح صوتهما للثلاثي محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني، بواقع 3 نقاط للاختيار الأول، نقطتين للثاني، ونقطة للثالث.

كيف فاز ماني؟

حصل ساديو ماني على إجمالي 477 نقطة، بواقع 55 نقطة من اللجنة الفنية والتطوير، و108 نقطة من لجنة خبراء الإعلام، و42 نقطة من الأساطير، وأخيرا 272 نقطة من تصويت المدربين وقائدي المنتخبات.

Advertisements

من مصر، منح حازم إمام عضو اللجنة الفنية والتطوير ساديو ماني 4 نقاط، ومصطفى طنطاوي من لجنة خبراء الإعلام 4 نقاط، بعدما قاما باختياره في الترتيب الثاني خلف محمد صلاح.

من صوت لمحمد صلاح؟

حصل محمد صلاح على المركز الثاني في إجمالي التصويت 325 صوتا، بواقع 45 نقطة من اللجنة الفنية والتطوير، و77 نقطة من خبراء الإعلام، و30 نقطة من الأساطير، وأخيرا 173 نقطة من تصويت المدربين وقائدي المنتخبات.

ومنح حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق محمد صلاح المركز الأول في اختياراته بصفته عضواً في اللجنة الفنية والتطوير بجانب الجنوب أفريقي سميث فرانسيس.

وفيما يخص لجنة خبراء الإعلام، قام مصطفى طنطاوي من مصر باختياره أولا، بجانب ممثل الإعلام المغربي وأيضا التونسي، ومنحته النيجيرية بيربيتيوا نكوشا المركز الأول فيما يخص تصويت الأساطير.

أما فيما يخص المدربين وقائدي المنتخب، فقط حصل على الأصوات الكاملة من جانب مصر وأريتريا وليبيا، وأصوات متفرقة من جانب المنتخبات الأخرى.

تريزيجيه

وتواجد أيضا من بين الـ30 لاعبا، الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، وحصل على صوت وحيد من جانب مصطفى طنطاوي، حيث وضعة في المركز الخامس في إختياراته.

فرجاني ساسي

وفيما يخص التونسي فرجاني ساسي المحترف بصفوف نادي الزمالك المصري، فقط حصل على 4 نقاط فقط من إجمالي تصويت اللجنة الفنية والتطوير، وخبراء الإعلام وأساطير أفريقيا.