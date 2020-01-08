سجل أبطال كأس السوبر الإسباني منذ عام 1982

السنة البطل الوصيف 1982 ريال سوسيداد (بطل الدوري) 1982 ريال سوسيداد (بطل الدوري) ريال مدريد (بطل الكأس) 1983 برشلونة (بطل الكأس) أتلتيك بيلباو (بطل الدوري) 1984 أتلتيك بيلباو (بطل الدوري والكأس) منحت الكأس تلقائياً لاتلتيك بيلباو بسبب فوزه بالثنائية 1985 أتلتيكو مدريد (بطل الكأس) برشلونة (بطل الدوري) 1988 ريال مدريد (بطل الدوري) برشلونة (بطل الكأس) 1989 ريال مدريد (بطل الدوري والكأس) منحت الكأس لريال مدريد تلقائياً بسبب فوزه بالثنائية 1990 ريال مدريد (بطل الدوري) برشلونة (بطل الكأس) 1991 برشلونة (بطل الدوري) اتلتيكو مدريد (بطل الكأس) 1992 برشلونة (بطل الدوري) أتلتيكو مدريد (بطل الكأس) 1993 ريال مدريد (بطل الكأس) برشلونة (بطل الدوري) 1994 برشلونة (بطل الدوري) ريال سرقسطة (بطل الكأس) 1995 ديبورتيفو لاكورونيا (بطل الكأس) ريال مدريد (بطل الدوري) 1996 برشلونة (وصيف) أتلتيكو مدريد (بطل الدوري والكأس) 1997 ريال مدريد (بطل الدوري) برشلونة (بطل الكأس) 1998 ريال مايوركا (وصيف الكأس) برشلونة (بطل الدوري والكأس) 1999 فالنسيا (بطل الكأس) برشلونة (بطل الدوري) 2000 ديبورتيفو لاكورونيا (بطل الدوري) اسبانيول (بطل الكأس) 2001 ريال مدريد (بطل الدوري) ريال سرقسطة (بطل الكأس) 2002 ديبورتيفو لاكورونيا (بطل الكأس) فالنسيا (بطل الدوري) 2003 ريال مدريد (بطل الدوري) ريال مايوركا (بطل الكأس) 2004 ريال سرقسطة (بطل الكأس) فالنسيا (بطل الدوري) 2005 برشلونة (بطل الدوري) ريال بيتيس (بطل الكأس) 2006 برشلونة (بطل الدوري) اسبانيول (بطل الكأس) 2007 إشبيلية (بطل الكأس) ريال مدريد (بطل الدوري) 2008 ريال مدريد (بطل الدوري) فالنسيا (بطل الكأس) 2009 برشلونة (بطل الدوري والكأس) اتلتيكو بيلباو (وصيف الكأس) 2010 برشلونة (بطل الدوري) إشبيلية (بطل الكأس) 2011 برشلونة (بطل الدوري) ريال مدريد (بطل الكأس) 2012 ريال مدريد (بطل الدوري) برشلونة (بطل الكأس) 2013 برشلونة (بطل الدوري) اتلتيكو مدريد (بطل الكأس) 2014 اتلتيكو مدريد (بطل الدوري) ريال مدريد (بطل الكأس) 2015 اتلتيكو بيلباو (وصيف الكأس) برشلونة (بطل الدوري والكأس) 2016 برشلونة (بطل الدوري والكأس) إشبيلية (وصيف الكأس) 2017 ريال مدريد (بطل الدوري) برشلونة (بطل الكأس) 2018 برشلونة (بطل الدوري والكأس) إشبيلية (وصيف الكأس) 2019 ؟ ؟

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