رياضة | على طريقة السعيد.. الزمالك يفشل في ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة السعيد.. الزمالك يفشل في ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن محاولات الزمالك في الساعات الماضية من أجل الفوز بخدمات وليد سليمان نجم خط وسط الأهلي.

وأكدت التقارير الصحفية محاولة الزمالك استغلال نهاية عقد وليد سليمان مع المارد الأحمر في نهاية الموسم الحالي وعدم تجديد العقد حتى تلك اللحظة وذلك من أجل تكرار ما حدث في صفقة عبد الله السعيد ن9م براميدز الحالي والأهلي السابق.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن وليد سليمان رفض كل محاولات الزمالك من أجل التعاقد معه في الأيام المقبلة وتقديم عرض مغر من أجل خطفه من الأهلي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن نجم خط وسط الأهلي تمسك بالاستمرار مع الفريق وانتظار مفاوضات إدارة النادي الأحمر من أجل تجديد عقده مع الفريق خصوصا بعد عودته للمشاركة مع الفريق محليا وإفريقيا في الفترة الماضية.