رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 8 / 1 / 2020، أبرزها مباراة فالنسيا ضد الريال في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ12"

طلائع الجيش ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

سموحة ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

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إنبي ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "ذهاب الدور نصف النهائي"

ليستر سيتي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني "الدور نصف النهائي"

فالنسيا ضد الريال، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.