رياضة | الدوسري يعلق على فوز الهلال أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوسري يعلق على فوز الهلال أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سالم الدوسري نجم الهلال عقب الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأنه كان أحد أهدافهم هذ الموسم وأنهم يركزون حاليًا على مواجهتهم المقبلة أمام الوحدة.

وكان الهلال حقق فوزًا كبيرًا على حساب الأهلي بنتيجة 3 أهداف مقابل واحد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوسري في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة :" حضور عائلتي للمباراة من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ظهوري بمستوى جيد أمام الأهلي وتسجيلي هدفًا من الثلاثة أهداف".

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وأضاف:"اشكر عائلتي لحضورهم إلى المباراة".

واختتم الدوسري تصريحاته قائلاً:"الفوز على الأهلي يُعتبر أحد أهدافنا في الموسم الحالي، طوينا صفحة هذه المباراة ونركز الآن على المواجهة المقبلة أمام الوحدة".

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام الفيصلي.