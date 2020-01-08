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رياضة | بعد فوز ماني بأفضل لاعب فى إفريقيا.. سجل الفائزين بجائزة الأفضل على مدار التاريخ

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز ماني بأفضل لاعب فى إفريقيا.. سجل الفائزين بجائزة الأفضل على مدار التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توُج النجم السنغالي ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 والتى أقيمت فى سهل حشيش بالغردقة بمصر.

وتفوق ماني نجم الإنجليزي ومنتخب السنغال على الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر.

ويرصد الخليج 365 الرياضي الفائزين بجائزة "الكاف" لأفضل لاعب أفريقي على مدار تاريخ الجائزة التى إنطلقا عام 1992 :

1992 الغاني عبيدي بيليه مارسيليا الفرنسي

1993 النيجيري رشيدي ياكيني فيتوريا شيتوبال البرتغالي

1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي سبورتنج لشبونة البرتغالي

1995 الليبيري جورج ويا ميلان الإيطالي

1996 النيجيري نوانكو كانو انتر ميلان الإيطالي

1997 النيجيري فيكتور إكبيبا موناكو الفرنسي

1998 المغربي مصطفى حجي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني

1999 النيجيري نوانكو كانو أرسنال الإنجليزي

2000 الكاميروني باتريك مبوما بارما الإيطالي

2001 السنغالي الحاجي ضيوف لنس الفرنسي

2002 السنغالي الحاجي ضيوف ليفربول الإنجليزي

2003 الكاميروني صامويل إيتو مايوركا الإسباني

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2004 الكاميروني صامويل إيتو الإسباني

2005 الكاميروني صامويل إيتو برشلونة الإسباني

2006 الإيفواري ديدييه دروجبا الإنجليزي

2007 المالي فريدريك كانوتيه أشبيلية الإسباني

2008 التوجولي إيمانويل أديبايور أرسنال الإنجليزي

2009 الإيفواري ديدييه دروجبا تشيلسي الإنجليزي

2010 الكاميروني صامويل إيتو انتر ميلان الإيطالي

2011 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي

2012 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي

2013 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي

2014 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي

2015 الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بوروسيا دورتموند الألماني

2016 الجزائري رياض محرز ليستر سيتي الإنجليزي

2017 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي

2018 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي

2019 السنغالي ساديو ماني ليفربول الإنجليزي

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