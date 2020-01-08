رياضة | بعد فوز ماني بأفضل لاعب فى إفريقيا.. سجل الفائزين بجائزة الأفضل على مدار التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز ماني بأفضل لاعب فى إفريقيا.. سجل الفائزين بجائزة الأفضل على مدار التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توُج النجم السنغالي ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 والتى أقيمت فى سهل حشيش بالغردقة بمصر. وتفوق ماني نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال على الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر. ويرصد الخليج 365 الرياضي الفائزين بجائزة "الكاف" لأفضل لاعب أفريقي على مدار تاريخ الجائزة التى إنطلقا عام 1992 : 1992 الغاني عبيدي بيليه مارسيليا الفرنسي 1993 النيجيري رشيدي ياكيني فيتوريا شيتوبال البرتغالي 1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي سبورتنج لشبونة البرتغالي 1995 الليبيري جورج ويا ميلان الإيطالي 1996 النيجيري نوانكو كانو انتر ميلان الإيطالي 1997 النيجيري فيكتور إكبيبا موناكو الفرنسي 1998 المغربي مصطفى حجي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني 1999 النيجيري نوانكو كانو أرسنال الإنجليزي 2000 الكاميروني باتريك مبوما بارما الإيطالي 2001 السنغالي الحاجي ضيوف لنس الفرنسي 2002 السنغالي الحاجي ضيوف ليفربول الإنجليزي 2003 الكاميروني صامويل إيتو مايوركا الإسباني Advertisements 2004 الكاميروني صامويل إيتو برشلونة الإسباني 2005 الكاميروني صامويل إيتو برشلونة الإسباني 2006 الإيفواري ديدييه دروجبا تشيلسي الإنجليزي 2007 المالي فريدريك كانوتيه أشبيلية الإسباني 2008 التوجولي إيمانويل أديبايور أرسنال الإنجليزي 2009 الإيفواري ديدييه دروجبا تشيلسي الإنجليزي 2010 الكاميروني صامويل إيتو انتر ميلان الإيطالي 2011 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي 2012 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي 2013 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي 2014 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي 2015 الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بوروسيا دورتموند الألماني 2016 الجزائري رياض محرز ليستر سيتي الإنجليزي 2017 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي 2018 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي 2019 السنغالي ساديو ماني ليفربول الإنجليزي

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