رياضة | موعد مباراة ريال مدريد اليوم| ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني REAL MADRID VS VALENCIA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد اليوم| ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني REAL MADRID VS VALENCIA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لمواجهة نارية ضد فالنسيا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني موسم 2019-2020.

ويتنافس ريال مدريد، على لقب كأس السوبر الإسباني ضد فالنسيا، في نظامها الجديد، والتي تُقام بنظام "بطل الدوري ضد وصيف الكأس، ووصيف الدوري ضد بطل الكأس".

وتُقام المباراة على الأراضي السعودية، حيث يلتقي الفائز من تلك المباراة ضد الفائز من مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد، في نصف النهائي الآخر.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بكأس السوبر

ويلتقي ريال مدريد ضد فالنسيا، اليوم الأربعاء 8يناير الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بكأس السوبر

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد، عبر مجموعة قنوات السعودية سبورت، KSA SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر الإسباني.