رياضة | ليستر سيتي ضد أستون فيلا.. "خاص" تعرف على موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة في المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي ضد أستون فيلا.. "خاص" تعرف على موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة في المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم موقع الخليج 365 الرياضي من مصادره عن موقف أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه، لاعبا منتخبنا الوطني من المشاركة في مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

تعرف علي تشكيل ليستر سيتي ضد أستون فيلا في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:

يواجه اليوم الأربعاء نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه نظيره فريق ليستر سيتي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

وجاءت تشكيلة استون فيلا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : نيرلند

خط الدفاع : جالبيرت ، كونسا ، مينجز ، تارجيت

خط الوسط : دوجلاس لويز ، نيكمابا ، كونر

خط الهجوم : تريزجيه ، جاك جريليش ، أنور الغازي

Advertisements

بينما سيتواجد لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء في مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا.

وجاءت تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : كاسبر شمايكل.

خط الدفاع : بينجامين تشايلويل، كاجلار سويونكو، جوني إيفانز، ريكاردو بيريرا.

خط الوسط: يوري تيليمانس ، جيمس ماديسون ، أيوزي بيريز ، ويلفريد نديدي ، حمزة شودري.

خط الهجوم: جيمي فاردي.

تعرف علي القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية :

من المقرر ان تنقل قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المصري الشهير أحمد عبده المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وتقام مباراة الإياب بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام يوم 26 يناير الجاري.