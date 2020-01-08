رياضة | مان يونايتد ضد مان سيتي.. جورديولا يكشف سر صعوبة مباراة الإياب رغم الفوز الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مان يونايتد ضد مان سيتي.. جورديولا يكشف سر صعوبة مباراة الإياب رغم الفوز الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن قلقه من مباراة الإياب أمام نادي مانسشتر يونايتد والتي ستقام علي ملعب الاتحاد الدولي يوم 26 يناير الجاري رغم فوز مان سيتي ضد مان يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

تعرف علي تصريحات جورديولا بعد مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية:

قال جورديولا:" الامر لم ينتهي بعد مان يونايتد يمكنهم العودة السنة الماضية خسرو هنا امام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا وتأهلو في الإياب، هم لديهم ذلك القميص الذي يرمز الى التاريخ والفخر حاولنا السيطرة على الكرات المرتدة لانهم سريعون جدا ولقد فعلنا ذلك نحنُ نطالب بالكثير من هؤلاء اللاعبين. جدولة المباريات غير معقولة".

Advertisements

وأضاف المدرب الاسباني مع مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي:" لقد كان هدفًا مذهلًا من بيرناردو، لقد لعبنا بشكل جيد. في الشوط الثاني قامو بتغيير الخطة ونحن بدأنا بالمحافظة على الكرة بشكل اكبر ولكن الموضوع لم ينتهي بعد لانهم اليونايتد أما فيرناندينهو انه قائدنا لن انسى ابدًا ماقام به هذا الرجل خلال هذه الفترة لقد لعب في العديد من المراكز وفي المباراة كاملة".

يذكر أن اللاعب الدولي البرتغالي بيرناندو سيلفا قد فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد والتي انتهت فوز مان سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر أواخر هذا الشهر.

ويواجه المتأهل من نادي مانسشتر يونايتد أمام نظيره نادي مانشستر سيتي الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي ليستر سيتي في المباراة النهائية علي ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.