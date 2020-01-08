رياضة | محرز يداعب نجم منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محرز يداعب نجم منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داعب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي صديقه المغربي غانم سايس نجم دفاع وولفرهامبتون حيث سبق ولعب الاثنان بقميص لوهافر الفرنسي قبل أن يشق كل منهما طريقه في عالم كرة القدم.

وفاجأ رياض محرز أيقونة المنتخب الجزائري الأول زميله سايس الذي كان في استضافة قناة إر إم سي، حيث ظهر محرز عبر فيديو سأل من خلاله سايس قائد المنتخب المغربي عن موعد مواجهة أسود الأطلس للمنتخب الجزائري بعدما أشيع مؤخرًا في وسائل الإعلام المغربية والجزائرية عن إمكانية إقامة مباراة ودية تجمع بين المنتخبين.

وقال محرز لسايس عبر فضائية إر إم سي: "متى تريد أن تواجهنا، يبدو أنك تتهرب من ملاقاتنا، أنا فقط أضحك معك، أتمنى لك مسيرة موفقة".

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ليرد عليه سايس قائلاً: "نحن لا نتهرب من مواجهتكم وسنلعب في أي وقت تريدون، حتى اللحظة لم أسمع الخبر من جهة رسمية، فقط الصحافة هي من تتحدث عن الأمر".

وغاب رياض محرز عن حفل الأفضل في إفريقيا ٢٠١٩ الذي أقيم في مدينة الغردقة. وجاء غياب محرز بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور قبل النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث رفض الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي السماح للنجم بالذهاب للحفل.

ونافس كلا من محرز ومحمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا السنغالي ساديو ماني قائد المنتخب السنغالي ومنتخب ليفربول الذي توج بالجائزة.