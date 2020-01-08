رياضة | موعد مباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء 8-1-2020 .. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء 8-1-2020 .. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق إنبي نظيره الإتحاد السكندري اليوم الأربعاء 8 يناير على أرضية ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الإتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف لتحقيق الفوز في المباراة والإرتقاء للمركز الثالث، الذي إنتزعه الزمالك بعد فوزه في الجولة الماضية على طنطا بنتيجة 3-2.

وخسر زعيم الثغر على أرضية ميدانه في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب بهدف نظيف، ويسعى رجال طلعت يوسف لتجاوز تلك الهزيمة والعودة للإنتصارات مرة أخرى.

في المقابل، يسعى إنبي بقيادة المدرب حلمي طولان للعودة للإنتصارات مرة أخرى، بعد أن تعادل الفريق خلال الجوتين الماضيتين ضد الإسماعيلي بنتيجة 1-1 وأمام حرس الحدود بدون أهداف.

ترتيب الفريقين قبل الجولة الثانية عشرة

يتواجد فريق الإتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، حققها من 6 إنتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، سجل 12 هدف ودخل مرماه 10 أهداف، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3وخسر في 4 مباريات أخرى، سجل 13 هدفاً ودخل مرماه 14 هدفاً.

التشكيل المتوقع لمباراة إنبي ضد الإتحاد السكندري

من المتوقع أن يبدأ حلمي طولان، المدير الفني لإنبي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

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خط الدفاع: علي فوزي – أسامة جلال – رامي صبري – عبدالرحمن عامر

خط الوسط: أحمد العجوز – كريم فؤاد – محمود غالي

خط الهجوم: محمد بسيوني – محمود قاعود – محمد رزق.

بينما من المتوقع أن يبدأ المدرب طلعت يوسف مباراة إنبي بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم – محمود رزق – إسلام جمال – أسامة عزب

خط الوسط: هشام محمد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد رفعت – رزاق سيسيه – خالد قمر.

موعد مباراة إنبي ضد الإتحاد السكندري

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 8 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports HD و Time Sports HD.