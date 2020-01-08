شكرا لقرائتكم خبر عن ديديه جوميز يبدأ اليوم رحلته مع الإسماعيلى استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل اليوم الأربعاء الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، رحلته مع الدراويش بعدما اكتفى بمشاهدة مباراة الفريق الأصفر مع بيراميدز أمس، والتى أقيمت على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام، حيث يستعد الدراويش لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلى بالجولة الثالثة عشر للدوري، وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع الفرنسى ديديه جوميز دا روسا مديرا فنيا للفريق الأول، فى سبيل إعادة الفريق لمساره الصحيح تحت القيادة الفنية الفرنسية الجديدة، ويملك المدرب الفرنسى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، وهو من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائري والقطن الكاميروني وحورية الغيني ورايون سبورت الرواندي.

- "لا أحب التراجع للخلف، أريد التحركات السريعة والمفاجئة للمنافس".. تعليمات دائما ما يُدلى بها الفرنسى إلى لاعبى فريقه من على الخطوط، حيث يظل طوال التسعين دقيقة دون كلل أو ملل فى توجّيه لاعبيه من أجل تطبيق فكره الذى يعتمد على كثافة فى وسط ملعب المنافس واستخلاص الكرة سريعاً وبناء هجمة مستمرة لزيارة الشباك.

- بدأ مسيرته فى أفريقيا مع نادي ريون سبورت الرواندي موسم 2012-2013 وحقق معهم لقب الدورى والكأس المحلى وقادهم لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية.

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– موسم 2013-2014 انتقل لنادي القطن الكاميروني واستمر لمدة موسمين حقق خلالهما الدوري الكاميروني مرتين بجانب الكأس مع الوصول لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

– موسم 2015-2016 انتقل إلى تدريب نادى شبيبة قسطنطية الجزائري بعد انتهاء 11 أسبوعا من الدوري وقادهم للمركز الثالث فى الدور الثاني فضلا عن التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية و نصف نهائي كأس الجزائر، قبل أن ينتقل لفريق البن الاثيوبي وحقق معهم الكأس، كما وصل إلى نهائي البطولة المذكورة سلفا الموسم قبل الماضى بالإضافة للمركز الثالث فى الدوري.

آخر محطاته التدريبية كانت مع نادى حوريا الغيني وحقق معهم الدوري مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى بجانب تحقيق كأس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020.