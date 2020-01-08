شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يبحث عن الانتصارات الثالث اليوم أمام حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، حيث فاز الطلائع على وادى دجلة بثلاثة أهداف، وفاز الحدود على بيراميدز بهدف دون رد، فى إطار مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه مثلها.

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه باستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، مشدداً على ضرورة توخى الحذرمن قوة المنافس ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الحدود مكون من: محمد بسام، أحمد سامى، أحمد علاء، عاصم صلاح، على الفيل، فرانك ستيفن، مهند لاشين، كابوريا، أحمد سمير، كريم طارق، زولا.

على الجانب الآخر يسعى طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، لاستكمال نتائجه المتميزة هذا الموسم بتخطى عقبة الطلائع، ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من: أحمد محمود السعدني - حسن مجدي - خالد سامي - مصطفى محمود حسن "زناري" - عمرو الحلوانى - مصطفى جمال - أحمد فتحي حمزة "فيليكس" - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا -أحمد "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".