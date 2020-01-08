شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلي يُسقط الزمالك بثلاثية السعيد وزكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 8 يناير 2018 حقق الأهلى فوزًا عريضًا على غريمه التقليدى الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى، سجل ثلاثية المارد الأحمر مؤمن زكريا ووليد أزارو وعبد الله السعيد، ويعد ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد ستكون الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا صانع ألعاب المارد الأحمر فى 2020 بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب فى 2019.

وكشف مؤمن زكريا فى وقت سابق تفاصيل إصابته التى تحتاج لوقت طويل للعلاج خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية وهو في حالة صحية أثارت حيرة ودهشة عشاق كرة القدم في مصر

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وظهر اللاعب خلال البرنامج، في حالة غير مستقرة تجلت ملامحها، في صعوبة النطق والتحدث بسهولة، بالإضافة إلي نظراته الغريبة ووجه الشاحب، ما يؤكد أن اللاعب مر ويمر بمرحلة هي الأصعب في حياته سواء المهنية أو الشخصية.

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كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.

كما رحل عبد الله السعيد عن الأهلي إلى الدورى الفنلندي ثم للأهلي السعودي قبل أن ينضم إلى بيراميدز ، وسجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا في 154 مباراة، ومع الإسماعيلي 34 هدفًا في 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا في 15 مباراة.