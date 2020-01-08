شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينعى خميس العويران لاعب المنتخب السعودي السابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خميس العويران، لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد. وكتب في حسابه في حسابه على «تويتر»: «رحم الله النجم خميس العويران عزائي لعائلته الكريمة»
وكان «العويران» أجرى عملية جراحية في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام. يشار إلى أن خميس العويران لعب للهلال في الفترة بين 1987 و2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 و2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده. وشارك خميس العويران مع المنتخب السعودي من منتصف التسعينات حتى عام 2004.
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