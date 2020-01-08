شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يهنئ ماني بـ«الأفضل» بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تهنئة خاصة لزميله السنغالي ساديو ماني بعد حصد الأخير لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019. ونشر صلاح صورة لماني بالجائزة في «ستوري» بحسابه على «إنستجرام»، وكتب عليها بالإنجليزية: «مبروك يا أخي».
يذكر أن صلاح غاب عن حضور الحفل الذي أقيم في الغردقة، وجاء محمد صلاح ثانيا في التصويت، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث.
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