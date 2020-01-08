- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر "زرقاء".. وسيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مانشستر زرقاء.. وسيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة
الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قطع مانشستر سيتي حامل اللقب، خطوة كبيرة نحو الظهور في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالفوز 3-1 خارج أرضه على مانشستر يونايتد في ذهاب قبل النهائي، الثلاثاء.
وتفوق مانشستر سيتي على جاره تماما في الشوط الأول الذي أنهاه بالتقدم 3-صفر، قبل أن يتحسن أداء صاحب الأرض ويتجنب هزيمة أكبر على ملعب "أولد ترافورد".
وتقدم برناردو سيلفا بهدف لسيتي بتسديدة رائعة في الدقيقة 17، حيث توغل بالكرة إلى الداخل قبل أن يضع الكرة في الزاوية العليا.
وصنع اللاعب البرتغالي الهدف الثاني لسيتي عندما استحوذ على الكرة بعد تشتيت سيئ من المدافع فيكتور ليندلوف، وأرسل تمريرة إلى رياض محرز الذي راوغ الحارس دافيد دي خيا ووضع الكرة داخل الشباك.
وعاقب سيتي منافسه يونايتد من هجمة مرتدة انتهت عند كيفن دي بروين، قبل أن يضع أندرياس بيريرا الكرة في مرماه بطريق الخطأ.
وظهر يونايتد بشكل أفضل بعد مشاركة نيمانيا ماتيتش لاعب الوسط في الشوط الثاني، وقلص ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 70.
ويلعب ليستر سيتي مع أستون فيلا في ذهاب المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر "زرقاء".. وسيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.