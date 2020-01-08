عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مانشستر زرقاء.. وسيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قطع مانشستر سيتي حامل اللقب، خطوة كبيرة نحو الظهور في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالفوز 3-1 خارج أرضه على مانشستر يونايتد في ذهاب قبل النهائي، الثلاثاء.



وتفوق مانشستر سيتي على جاره تماما في الشوط الأول الذي أنهاه بالتقدم 3-صفر، قبل أن يتحسن أداء صاحب الأرض ويتجنب هزيمة أكبر على ملعب "أولد ترافورد".

وتقدم برناردو سيلفا بهدف لسيتي بتسديدة رائعة في الدقيقة 17، حيث توغل بالكرة إلى الداخل قبل أن يضع الكرة في الزاوية العليا.

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وصنع اللاعب البرتغالي الهدف الثاني لسيتي عندما استحوذ على الكرة بعد تشتيت سيئ من المدافع فيكتور ليندلوف، وأرسل تمريرة إلى رياض محرز الذي راوغ الحارس دافيد دي خيا ووضع الكرة داخل الشباك.

وعاقب سيتي منافسه يونايتد من هجمة مرتدة انتهت عند كيفن دي بروين، قبل أن يضع أندرياس بيريرا الكرة في مرماه بطريق الخطأ.

وظهر يونايتد بشكل أفضل بعد مشاركة نيمانيا ماتيتش لاعب الوسط في الشوط الثاني، وقلص ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 70.

ويلعب ليستر سيتي مع أستون فيلا في ذهاب المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، الأربعاء.