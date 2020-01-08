شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه حرس الحدود في ستاد جهاز الرياضة العسكرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث فاز الطلائع على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل وفاز الحدود على بيراميدز بهدف دون رد فى إطار مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه مثلهم.

Advertisements

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة مشدداً على ضرورة توخى الحذرمن قوة المنافس ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الحدود مكون من : "محمد بسام ، أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل ، فرانك ستيفن ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير ، كريم طارق ، زولا"

على الجانب الأخر يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لإستكمال نتائجه المتميزة هذا الموسم بتخطى عقبة الطلائع ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من : "أحمد محمود السعدني - حسن مجدي - خالد سامي - مصطفى محمود حسن "زناري" - عمرو الحلوانى - مصطفى جمال - أحمد فتحي حمزة "فيليكس" - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا -أحمد "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".