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جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 8-1-2020
و يلعب سموحة امام وادي دجله في تمام الساعه الخامسه بستاد الاسكندريه، و أخر مباريات اليوم تقام في السابعه و النصف مساء بستاد بتروسبورت بين انبي و الاتحاد السكندري.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 8-1-2020
و يتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطه بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني بـ26 نقطه، و الزمالك ثالثاً برصيد 21 نقطه، و جاء الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 20 نقطه.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 8-1-2020
و يقع طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 11 نقطه بينما جاء حرس الحدود بالمركز الحادي عشر بـ11 نقطه، و يحتل سموحه المركز الخامس برصيد 17 من النقاط و يقع وادي دجله بالمركز الأخير بـ 6 نقاط فقط، و انبي جاء تاسعاً بـ 15 نقطه.
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