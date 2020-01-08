«الاستئناف» تلزم خورفكان بتنفيذ عقد النقبي

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قررت لجنة الاستئناف المنبثقة عن هيئة التحكيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار عبدالعزيز الأبلم، إلزام نادي خورفكان بتنفيذ عقده الموقع مع اللاعب محمد سالم النقبي، وألزمت النادي بتسجيل عقد اللاعب باتحاد الكرة، ثم إحالته للجنة الانضباط؛ لتوقيع الغرامة المالية حتى 100 ألف درهم، لعدم تسليم العقد خلال 20 يوماً من تاريخ التوقيع.

كما قررت اللجنة إلزام نادي خورفكان، بسداد مبلغ 55 ألف درهم كامل قيمة علاج اللاعب عمر المنصوري.

ومن جانبه، أكد المستشار هاني عبده وكيل اللاعبين، أنه قام بمحاولات سابقة لحل الأمر وديّاً مع النادي، وأنه لا يوجد ما يمنع من قبل اللاعبين من إبرام حل ودي مع النادي، والجلوس مجدداً على طاولة المفاوضات، خاصة أن اللاعبين من أبناء مدينة خورفكان وأبناء النادي.