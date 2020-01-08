الزعابي: هدفنا استعادة هيبة الوحدة.. وأبعد نقطة في «آسيا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

أكد راشد الزعابي، الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، أن هدفهم إعادة هيبة «العنابي» في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن التركيز سوف يكون على تحقيق النتائج الإيجابية في دوري الخليج العربي، بغض النظر عن مركز الفريق في جدول الترتيب، وإعداد الفريق بشكل جيد للاستحقاق الآسيوي، وذلك بهدف الوصول إلى أبعد نقطة في دوري أبطال آسيا، وتحقيق طموحات جماهير النادي.

توجه الزعابي بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، على الثقة التي أولاها له ولزملائه في الشركة، لتكملة مسيرة الشركة في السنوات المقبلة، متمنياً تقديم كل الجهد والسعي لتحقيق الطموحات في الفترة المقبلة.

كما تقدم بالشكر إلى أحمد الرميثي والمجموعة التي عملت معه في الفترة الماضية من التكليف، وبذلوا جهداً كبيراً أسفر عن تحقيق عدد من البطولات، مشيراً إلى أن التعاون بين الجميع سوف يكون عنوان المرحلة المقبلة، حتى تتحقق الطموحات التي تصبو إليها إدارة النادي والجماهير.

وجاء ذلك عقب أول اجتماع للشركة الجديدة ولقاء الزعابي بالجهازين الفني والإداري على هامش تدريبات الفريق، وقال: كان لقاءً تعريفياً، والشيء الجيد أن أعضاء الشركة الجدد معظمهم سبق لهم قيادة العنابي في السنوات الماضية، وهذا سوف يسهل من مهمتهم في الجوانب الفنية بحكم خبرتهم في هذا الجانب، ومن جانبي كرئيس للشركة سوف أعمل على دعم الفريق في جميع النواحي الإدارية، وحل المشكلات التي تواجهه حتى نتخطى المرحلة المقبلة.

وأضاف: لسنا هنا لتصحيح الأخطاء، فالأمور كانت جيدة، وأتينا من أجل مساعدة الفريق والارتقاء به، وتدعيمه باللاعبين الأجانب والمواطنين، مع المحافظة على أبناء النادي، وهذا من الأولويات، ونتمنى أن نتمكن من إسعاد القاعدة الجماهيرية للعنابي.

وشدد رئيس شركة الوحدة لكرة القدم على أن الهم الأساسي لهم في الفترة القادمة هو تغيير الصورة بما يتوافق مع طموحات الجميع، وسيكون اللاعبون لهم الدور الأبرز في هذا الجانب.

وعن الاستقطابات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية قال: سنعمل بكل جهد على أن تكون الأمور أفضل، وأي شيء يحسم من جانبنا سوف نعلنه في حينه، مبيناً أن الفريق لديه احتياج للاعب أجنبي رابع، وحالياً ندرس أكثر من خيار، أما بالنسبة للمواطنين فنرصد العناصر الموجودة في الساحة؛ حتى نستطيع اختيار عناصر تعزز صفوق العنابي، وهذا بالتأكيد يتوقف على بعض العوامل الأخرى.

وكشف عن عدم اختيار مدرب لفريق الرديف حتى الآن، مبيناً أنهم يدرسون الخيار الأنسب لتولي المهمة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن استقالة المدرب الروماني موتو لم تصلهم حتى الآن، وسوف تتضح الأمور في الأيام المقبلة حول هذا الملف.

وتطرق الزعابي إلى أن اجتماع مجلس إدارة النادي الأخير ناقش بعض الأمور التي تتعلق بالجمعيات العمومية المقبلة لاتحاد كرة القدم.

وعلى جانب آخر، استأنف الفريق الأول بالنادي تدريباته، صباح أمس، بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز، بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء الدوليين المنضمين للمنتخب الأول والأولمبي، وشهد مشاركة الوافدين الجدد الكوري الجنوبي لي ميونج، والبرازيلي المقيم لوكاس بينتما.

كما يواصل إسماعيل مطر قائد الفريق التأهيل من أجل الدخول في التدريبات الجماعية، والعودة للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية.