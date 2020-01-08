حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا في المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن سباقات المرموم، وأقيمت التحديات على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

ودانت السيطرة لهجن العاصفة منذ البداية، ونجحت (الشاهينية) بقيادة غياث الهلالي في حصد صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات وكان الابداع والتألق اللافت من نصيب (الشاهينية) بالشعار الأسود والأبيض لهجن العاصفة والتي تمكنت من الجلوس على قمة الأبكار المهجنات في الشوط الثاني مسجلة توقيتاً مميزاً بالنسبة لسن اللقايا، وأضاف (شاهين) نقطة ثالثة لهجن العاصفة ومضمره غياث الهلالي وذلك بحصوله على صدارة الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات وأكمل (شاهين) الرباعية الرئيسية لهجن العاصفة من خلال فوزه بالشوط الرئيسي الرابع والمخصص للقايا الجعدان المهجنات.

وأقيمت في الفترة الصباحية، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل وذلك من خلال خمسة وعشرين شوطاً، إثنا عشر منها خصصت لهجن الانتاج، وكانت مسافة السباق هي خمسة كيلومترات وهيمنت (مصيحة) المملوكة لمحمد علي حميدي المنصوري على الصدارة في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات وحققت (غازيه) ناموس الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها محمد عتيق زيتون المهيري وأهدى (عزام) مالكه عامر سالم صباح الوهيبي صدارة الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات وتمكن (الواصل) من حصد المركز الأول في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات ليمنح مالكه عابر خلفان محمد الهاملي الناموس وشهد الشوط السابع عشر للقايا الجعدان للمهجنات للإنتاج تحقيق (وضاح) ملك سعيد عبدالله سعيد الدرعي، التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.